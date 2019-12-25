  1. Главная
Петербуржец, оскорбивший женщину в мессенджере, оштрафован на 7 тыс. рублей
Прокуратура возбудила в отношении горожанина дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В период с июня по сентябрь мужчина разместил в публичном канале мессенджера сообщения, в которых содержались оскорбительные выражения в адрес заявительницы. На него подписаны 4,5 тыс. человек, сообщили 17 ноября в надзорном ведомстве. 

Прокуратура возбудила в отношении горожанина дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам рассмотрения административных материалов суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление бывшей тещи. 

Фото: Piter.TV 

