Петербуржец, оскорбивший женщину в мессенджере, оштрафован на 7 тыс. рублей

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В период с июня по сентябрь мужчина разместил в публичном канале мессенджера сообщения, в которых содержались оскорбительные выражения в адрес заявительницы. На него подписаны 4,5 тыс. человек, сообщили 17 ноября в надзорном ведомстве.

Прокуратура возбудила в отношении горожанина дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам рассмотрения административных материалов суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV