В Петербурге водителя Mercedes оштрафовали за оскорбление другого автомобилиста

В отношении правонарушителя было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

В Петербурге один из участников дорожного конфликта оштрафован за оскорбление другого водителя. Об этом рассказали в прокуратуре Выборгского района.

Утром 29 августа 2024 года водитель Mercedes напротив дома 1 по улице Меркурьева во время движения оскорблял нецензурными словами автомобилиста, управлявшего автомобилем "Лада". Водители не могли поделить конкретную полосу на дороге.

В отношении правонарушителя было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Суд назначил водителю Mercedes штраф в размере 3 тысяч рублей.

В Петербурге за неправильную парковку вынесено более 719 тысяч постановлений.

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