В Петербурге за неправильную парковку вынесено более 719 тысяч постановлений

Кроме того, 542 тысячи постановлений были вынесены за несоблюдение правил платной парковки.

За первые девять месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге было вынесено 719 тысяч постановлений автовладельцам за нарушение правил парковки под запрещающими знаками. Эти правонарушения регулируются ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, которая запрещает остановку и стоянку в зоне действия знаков 3.27-3.30 ("Остановка/стоянка запрещена"). На штрафстоянки отправлено более 77 тысяч автомобилей.

Кроме того, 542 тысячи постановлений были вынесены за несоблюдение правил платной парковки в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №273-70. Активное участие в контроле принимают и сами горожане – более 20 тысяч заявок на выявленные нарушения поступило через электронную форму на сайте Комитета по транспорту.

Службы также активно борются с нарушениями в зоне платной парковки. Пешие инспекторы выявили 22 499 автомобилей с замаскированными госномерами и зафиксировали 28 587 машин, оставленных без номеров. Более 8,5 тысяч автомобилей были незаконно припаркованы на местах для инвалидов, а информация о нарушителях направлена в Госавтоинспекцию для принятия мер.

Комитет по транспорту активно взаимодействует с судебными приставами для выявления должников по линии ФССП. С начала 2024 года было выявлено более 3 500 автомобилей, владельцы которых числятся в реестре должников, на общую сумму задолженности около 171 млн рублей.

Водители должны помнить, что неоплата штрафа в течение 60 дней приведет к принудительному взысканию и дополнительным санкциям, включая штраф в двукратном размере. За девять месяцев 2024 года Комитет направил в суд более 70 тысяч протоколов за уклонение от исполнения административных наказаний.

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Фото: Piter.tv