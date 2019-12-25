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Кафе-бар на Южном шоссе оштрафовали за незаконные оборот алкоголя и труд мигрантов
Сегодня, 10:55
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himif

Кафе-бар на Южном шоссе оштрафовали за незаконные оборот алкоголя и труд мигрантов

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Изъятый алкоголь уничтожили.

Петербургское кафе-бар на Южном шоссе оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя и нелегальное привлечение мигрантов к труду. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, сообщившей о решении Арбитражного суда.

Отмечается, что из заведения изъяли алкогольную продукцию 27 видов, ее направили на уничтожение. Прокуратура возбудила административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, затем дело перешло в суд.

Ранее мы писали, что на Полюстровском рынке изъяли более 200 килограмм санкционки.

Фото: pixabay

Теги: алкоголь, мигранты, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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