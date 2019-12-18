На Полюстровском рынке изъяли более 200 килограмм санкционки

С рынка Полюстровском рынке изъяли более 200 килограмм санкционнных товаров, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Владелец торговой точки не пытался скрыть европейских сыров колбас и выложил их прямо на витрину. Нарушение обнаружили в ходе рейда. В общей сложности было изъято 216 килограмм запрещенной к ввозу в Россию продукцией. Продукты привезли из Германии, Италии, Финляндии и других странах Европейского союза.
В прошлый рейд Россельхознадзора изъяли 380 килограмм санкционки.
Ранее мы писали, что посетителей Кузнечного рынка оштрафовали за отсутствие масок.
Фото: sztu.customs.gov.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/resoo