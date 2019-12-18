На Полюстровском рынке изъяли более 200 килограмм санкционки

Предприниматель выложил санкционный товар прямо на витрину.

С рынка Полюстровском рынке изъяли более 200 килограмм санкционнных товаров, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Владелец торговой точки не пытался скрыть европейских сыров колбас и выложил их прямо на витрину. Нарушение обнаружили в ходе рейда. В общей сложности было изъято 216 килограмм запрещенной к ввозу в Россию продукцией. Продукты привезли из Германии, Италии, Финляндии и других странах Европейского союза.

В прошлый рейд Россельхознадзора изъяли 380 килограмм санкционки.

Ранее мы писали, что посетителей Кузнечного рынка оштрафовали за отсутствие масок.

Фото: sztu.customs.gov.ru