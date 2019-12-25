Посетителей Кузнечного рынка оштрафовали за отсутствие масок

Масочный рейд также прошел в торговых точках и вестибюле станции метро "Владимирская".

В пятницу, 27 ноября, в Петербурге прошел очередной масочный рейд, сообщили "Невские Новости".

На этот раз инспекторы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проверили соблюдение рекомендаций на Кузнечном рынке, а также в стоящих рядом торговых точках и вестибюле станции метро "Владимирская".

Инспекторы выписали несколько десятков административных протоколов не только работникам, но и посетителям. Кроме того, со многими горожанами провели профилактические беседы. Те, кто принципиально не носит маски, сразу получали штраa в размере 4 тысяч рублей. Те, кто попался не в первый раз, заплатит 5 тысяч. Так, за весь период масочного режима уже составили более 8 тысяч штрафов. Общая сумма штрафов превышает 50 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что после концерта в БКЗ на Михаила Боярского составили штраф в ГИБДД.

Фото: пресс-служба Смольного