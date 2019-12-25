После концерта в БКЗ на Михаила Боярского составили штраф в ГИБДД

В ГИБДД пришлось проехать и другим артистам.

В пятницу, 27 ноября, ноября участник "Терем-квартета" Андрей Смирнов рассказал в диалоге с порталом "Фонтанка" о не слишком удачном завершении концерта в БКЗ, который был посвящен чествованию лучших педагогов дополнительного образования России в конкурсе "Сердце отдаю детям".

По словам Смирнова, артисты приехали на репетицию раньше и так как у концертного зала нет своей парковки, машинам выступающих пришлось припарковаться в проезде за БКЗ. Оттуда удобнее перетаскивать оборудование. Смирнова уточнил, чтобы не мешать другим, машины паркуют заезжая на тротуар. После выступления артисты увидели, что их машины эвакуировали.

Сначала автомобилисты с костюмами и аппаратурой доехали до штрафстоянки на Евгеньевской улице, где им сообщили, что получить протокол можно в пикете на Литейном, 2. В числе оштрафованных оказался и Михаил Боряский.

Два дня назад петербуржцы снова заметили фирменную парковку народного артиста, которая вызвала возмущение горожан.

Фото: Piter.TV