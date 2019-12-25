Петербуржцы снова заметили фирменную парковку Боярского

Неправильная парковка известного актера может остаться безнаказанной.

В среду, 25 ноября, житель Петербурга зафиксировал неправильную парковку народного артиста России Михаила Боярского на набережной Мойки. По уточнению издания "Фонтанка", нарушение останется безнаказанным, если свидетель не явится в ОГИБДД УМВД по Центральному району.

В ведомстве сообщили, что свидетель должен предоставить документы и оригинал фотографии, а также ответить на вопросы и расписаться в протоколе. Если человек этого не сделает, что административное производство не возбудят. Также по данным издания, любимое парковочное место Боярского под балконом дома №31 не просматривается ни одной камерой видеонаблюдения. Вероятно из-за этого за каждым нарушением артиста должны стоять реальные свидетели.

В октябре 2019 года Боярский заплатил общую сумму в 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе в центре Петербурга, но после этого нарушения продолжились. "Мерседес" актера еще раз заметили на обочине Невского проспекта 29 декабря, а затем 2 января, а потом и в феврале 2020 года.

Летом мы писали, что на "знаменитом" месте парковки Боярского в Петербурге заметили разноцветный BMW.

Фото: "Фонтанка"