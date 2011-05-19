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Приставы взыскали с шумных петербуржцев более 300 тысяч рублей с начала года
Сегодня, 16:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Приставы взыскали с шумных петербуржцев более 300 тысяч рублей с начала года

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Самые шумные петербуржцы проживают в Кронштадтском и Петродворцовом районах города.

В Петербурге судебные приставы взыскали с правонарушителей, которые шумят по ночам и мешают соседям, более 300 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ФССП России по Петербургу, больше всего шуметь любят жители пригородов.          

С начала 2023 года 39 нарушителей спокойствия были привлечены к административной ответственности. Самые шумные петербуржцы проживают в Кронштадтском и Петродворцовом районах города. Задолженность списана с 16 жителей Кронштадта и с семи граждан, проживающих в Петродворце. Кроме того, за ночные работы пришлось заплатить и двум юридическим лицам.

Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" предусмотрена ответственность в виде штрафа за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни. Нарушителям назначают штраф: от 500 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей – для юрлиц.

Также с начала года петербургские приставы взыскали с пьяных водителей 36 миллионов рублей.

Фото: ФССП

Теги: тишина, фссп, шум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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