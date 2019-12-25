С начала года петербургские приставы взыскали с пьяных водителей 36 миллионов рублей

К приставам поступили судебные штрафы в отношении 1830 петербуржцев.

За 10 месяцев 2023 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 36 миллионов рублей. За этот период в Главное управление ФССП России по Санкт-Петербургу поступили судебные штрафы в отношении 1830 петербуржцев, сообщили в пресс-службе ведомства.

За 10 месяцев текущего года сотрудники органа принудительного исполнения взыскали 36 миллионов 235 тысяч рублей с нетрезвых водителей, которые добровольно не оплатили взыскания. При этом, количество исполнительных производств за нетрезвую езду сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году автомобилисты заработали 2632 судебных штрафа за езду в нетрезвом виде.

В тройке лидеров за пьяное вождение находятся жители Фрунзенского, Выборгского и Центрального районов Петербурга.

Недавно суд Петербурга конфисковал авто мужчины за повторное пьяное вождение. Также назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов .

Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу