Суд Петербурга конфисковал авто мужчины за повторное пьяное вождение

С учетом позиции прокурора, суд принял решение о конфискации автомобиля у местного жителя, управлявшего им в состоянии опьянения.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования уполномоченного лица о прохождении медосвидетельствования). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в сентябре обвиняемый управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное деяние.

Судом назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и в соответствии с пунктом "д" части 1 статьи 104.1 УПК РФ конфисковал автомобиль.

Ранее сообщалось, что жительницу Петергофа изнасиловал пьяный знакомый в подвале.

Фото: Piter.TV

