Жительницу Петергофа изнасиловал пьяный знакомый в подвале

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на вторник, 14 ноября, в экстренные службы обратилась 41-летняя жительница Петергофа с заилением о том, что её изнасиловал знакомый в подвале одного из домов по Ропшинскому шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали подозреваемого по горячим следам: им оказался неоднократно судимый 34-летний житель Ленобласти, который около 3:00 изнасиловал заявительницу, применив физическую силу. При задержании мужчина был нетрезв.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что подросток надругался над маленькой девочкой на стадионе в посёлке Песочный.

Фото: Piter.TV