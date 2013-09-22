В Петербурге с 1 января увеличится штраф за безбилетный проезд в электричках

Штраф взимается со всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета.

Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах изменятся с 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 километров.

Штраф взимается со всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного документа непосредственно в поезде (в случае посадки гражданина на станции, где работает касса).

При отказе от приобретения билета сотрудник АО "СЗППК" составляет акт о безбилетном проезде в двух экземплярах. После составления акта безбилетник должен выйти на ближайшей ж/д станции.

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Фото: Piter.tv