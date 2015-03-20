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РЖД разберётся с ошибкой в наименовании станции "Лазаревка" в Ленобласти
Сегодня, 8:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

РЖД разберётся с ошибкой в наименовании станции "Лазаревка" в Ленобласти

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Новое название идёт вразрез с правильным написанием фамилии красноармейца Владимира Лазарева, в честь которого и была названа станция, считают местные жители.

Жители Ленобласти возмутились переименованием ж/д станции "Лазаревка", которая после смены табличек стала писаться через "о" – "Лазоревка".

Новое название идёт вразрез с правильным написанием фамилии красноармейца Владимира Лазарева, в честь которого и была названа станция и расположенный рядом посёлок.

В ответ на жалобу об  ошибке в АО "СЗППК" ответили, что переименование платформы связано с тарифным регулированием № 4. Документ якобы устанавливает правильное написание "Лазоревка". При этом в конце письма специалисты всё же пообещали пережать информацию о предполагаемой ошибке в контролирующий орган.

Ранее петербургские электрички перешли на зимнее расписание.

Фото: ВКонтакте / Олег Ефимочкин

Теги: лазаревка, ржд, станция
Категории: Лента новостей,

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