РЖД разберётся с ошибкой в наименовании станции "Лазаревка" в Ленобласти

Новое название идёт вразрез с правильным написанием фамилии красноармейца Владимира Лазарева, в честь которого и была названа станция, считают местные жители.

Жители Ленобласти возмутились переименованием ж/д станции "Лазаревка", которая после смены табличек стала писаться через "о" – "Лазоревка".

Новое название идёт вразрез с правильным написанием фамилии красноармейца Владимира Лазарева, в честь которого и была названа станция и расположенный рядом посёлок.

В ответ на жалобу об ошибке в АО "СЗППК" ответили, что переименование платформы связано с тарифным регулированием № 4. Документ якобы устанавливает правильное написание "Лазоревка". При этом в конце письма специалисты всё же пообещали пережать информацию о предполагаемой ошибке в контролирующий орган.

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Фото: ВКонтакте / Олег Ефимочкин