Эксперт прокомментировал борьбу Роскомнадзора с зарубежными платформами

Эксперты считают, что пока компаниям удается играть по своим правилам.

Роскомнадзор намерен оштрафовать WhatsApp за нелокализацию данных россиян на сумму до 6 млн рублей. Кроме того, очередные штрафы нависли над Facebook и Twitter. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что зарубежные платформы продолжают свою стратегию.

Стратегия заключается в том, что компании стараются всячески оттягивать исполнение положений российского "цифрового" законодательства. Эксперты отмечают, что пока она работает, так как штрафы для таких гигантов незначительные, однако санкции могут ужесточаться. Так, например, LinkedIn был заблокирован в России, а работа Twitter замедлена.

С Telegram вопрос удалось решить. Это отметил и Владимир Путин.

Фото: Unplash / camilo jimenez