В Петербурге водитель, в организме которого нашли психотроп, заплатит штраф 30 тыс. рублей. Он обвинил натяжной потолок

Также его лишили прав.

Мировой судья судебного участка №177 Петербурга привлекла к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ водителя, в организме которого нашли психотропное вещество. Мужчина сослался на натяжной потолок, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 25 сентября.

Вечером 14 июня около дома 140 по Ленинскому проспекту фигурант управлял своим автомобилем Opel Mokka, находясь в состоянии опьянения. Согласно акту медицинского освидетельствования у него обнаружили психотроп – гаммабутиролактон.

Мужчина вину не признал и пояснил, что действительно его останавливали сотрудники ГИБДД. Водитель согласился освидетельствоваться как на месте, так и у врача. Однако он отрицает результаты исследования, поскольку управлял машиной в трезвом состоянии, никаких наркотических средств не употреблял.

По словам петербуржца, вещество могло попасть в организм на строительном объекте, где он работал. Мужчина устанавливал натяжные потолки, а во время отдыха пил чай с сахаром-рафинадом. Спустя несколько часов строитель почувствовал себя плохо и отпросился с работы домой, но его задержали.

Защитник дополнил, что при строительстве объектов и проведении ремонтных работ применение гаммабутиролактона возможно, поэтому по результатам проведенных исследований он и был обнаружен в организме водителя, который возвращался со стройки. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

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Фото: Piter.TV