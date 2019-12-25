Суд взыскал 1,1 млн рублей с собственника Дачи Синевой в Пушкине

Судебное решение возлагает на собственника обязанность провести ремонтные работы в установленный срок — не позднее года с момента вступления постановления в законную силу.

Собственнику дачи Синевой, расположенной в Санкт-Петербурге и имеющей статус объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", судом предписано выплатить штраф в сумме 1,1 млн рублей. Данная информация поступила сегодня от объединённой пресс-службы судебных инстанций города.

Кроме того, суд постановил взыскать с ответчика государственную пошлину в пользу бюджета Санкт-Петербурга в размере 14 тысяч рублей. Судебное решение возлагает на собственника обязанность провести ремонтные работы в установленный срок — не позднее года с момента вступления постановления в законную силу. Если условия договора не будут соблюдены вовремя, то с гражданина ежемесячно будет удерживаться сумма в размере 20 тысяч рублей до полного завершения работ.

Ранее, в ноябре 2016 года, Комитет имущественных отношений Петербурга заключил сделку купли-продажи с участием акционерного общества "Фонд имущества Санкт-Петербурга" и частным лицом-предпринимателем. Покупатель принял обязательство произвести реконструкцию объекта недвижимости в течение срока 42 месяцев, который завершился в мае 2020 года. Однако позднее, в марте 2022 года, предприниматель обратился с заявлением о намерении завершить реконструкцию объекта не раньше мая 2025 года.

Проверочная комиссия установила, что в рамках реализации проекта проведены следующие работы: установка информационного щита, монтаж каркасно-тентовой конструкции для формирования тепловой оболочки здания, выполнение первостепенных противоаварийных мероприятий и консервация сооружения. Остальные работы, указанные в договоре, остались незавершёнными.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ограбил приятеля на 65 тыс. рублей после застолья.

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