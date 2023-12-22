Администратор паблика оштрафован на 300 тыс. рублей в Петербурге за призывы к свержению власти

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В Петербурге администратора tg-канала из Вологды признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Об этом 16 февраля пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

Щ. с помощью смартфона разместил в tg-каналах "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн" текстовые материалы с призывами к свержению насильственным способом государственной власти и президента РФ. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фигуранту дела назначили штраф в размере 450 тыс. рублей, однако военный суд смягчил наказание до 300 тыс. рублей. Помимо этого, ему запретили 2 года пользоваться интернетом.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге зарегистрировали первый иск об оспаривании лишения гражданства РФ.

Фото: Piter.TV