В Петербурге зарегистрировали первый иск об оспаривании лишения гражданства РФ

В 2020 году его осудил Смольнинский районный суд по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и дал 4 года лишения свободы условно.

Уроженец Армении, проживающий в Петербурге порядка 30 лет, потребовал в суде отменить решение полиции о лишении его гражданства РФ в связи с приговором, который вступил в силу после совершения мужчиной преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 февраля.

Позиция К. такова: исходя из буквального толкования нормы закона, а именно – сообщения ложных сведений, <…> лицо, на момент дачи присяги, должно было знать о своем намерении совершить преступление, а истец в 2014 году (на момент получения гражданства) не мог знать, что будет в 2020 году. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В заявлении истца есть информация о том, что он родился в 1982 году в Ереване, а в 1992-м переехал в Петербург. Мужчина пишет, что вся его жизнь связана с РФ. В 2020 году его осудил Смольнинский районный суд по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и дал 4 года лишения свободы условно.

В декабре прошлого года ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, после принятия нового федерального закона, предусматривающего соответствующую санкцию для лиц, осужденных по многим уголовным статьям, вынесло решение о лишении фигуранта дела гражданства. В настоящее время его материалы переданы судье.

Ранее мы рассказывали о том, что в Челябинске осужденного за участие в террористической организации лишили гражданства РФ.

Фото: Piter.TV