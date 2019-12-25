Правительство поддержало законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

Кабмин призвал законодателей внести ряд правок в документ.

Российское правительство поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, но при доработке проекта с учетом конкретных замечаний. Соответствующий отзыв кабинета министров направлен законодателям. Юридические основания для лишения гражданства из-за уклонения от воинского учета были закреплены властями страны еще в 2024 году. В пояснительной записке говорится о том, что федеральный закон не содержал в тексте практического механизма реализации, поэтому сейчас законодатели решили устранить пробел.

Законопроект подготовлен депутатами Государственной думы России Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым, Василием Пискаревым. Поправки предлагается внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве". Авторы предлагают лишать приобретенного гражданства тех людей, которые уклонились от постановки на воинский учет. На данный момент, согласно правилам, после вступления в гражданство нужно в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на "Госуслугах". Новый законопроект предусматривает возможность того, что если человек не сделал этого, то в его отношении будет выноситься "заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей. Затем в течение пяти рабочих дней военкомат отправит его в территориальный орган правоохранительных органов для принятия решения о прекращении гражданства. Если в течение 30 дней человек явится в военкомат, то такое заключение будет отменено.

Одновременно с людьми, уклонившимися от воинского учета, парламентарии предлагают лишать гражданства родственников уклонистов, в том числе детей. Исключением станут такие ситуации, при которых второй родитель остается гражданином России или когда ребенок находится в детском доме. В гражданстве оставят ветеранов боевых действий, военнослужащих, тех, кто удостоен государственных наград, допущенных к гостайне, а также членов их семей.

Напомним, что за повторным гражданством человек сможет обратиться не раньше, чем через три года. Но в гуманитарных целях и для отдельных лиц могут быть установлены иные сроки.

