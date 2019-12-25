В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за изнасилование

В ЛДПР рассказали о том, что иностранцы должны соблюдать законы и основополагающие принципы российского общества.

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается включить в список для лишения российского гражданства совершение любых преступлений против половой неприкосновенности вне зависимости от возраста потерпевшей жертвы. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства Российской Федерациию пояснительная записка

Парламентариями предлагается лишать российского гражданства также за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних граждан в преступную деятельность. В тексте документа депутаты считают, что лица, осужденные за совершение этих преступлений после приема в гражданство РФ, демонстрируют полное игнорирование основополагающих принципов общества и местного законодательства, что делает невозможным сохранение за ними "значимого и ответственного статуса российского гражданина".

Фото: Piter.tv