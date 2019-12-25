В Петербурге компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

Организация с 2018 по 2023 годы ежемесячно передавала незаконное вознаграждение ветеринару.

В Петербурге на 1 млн рулей за коррупционное правонарушение оштрафована компания. Организация с 2018 по 2023 годы ежемесячно передавала незаконное вознаграждение ветеринару, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 декабря.

Врач вносил недостоверные сведения о ветеринарном осмотре в сопроводительную документацию на рыбную продукцию. Общий размер взяток составил около 400 тыс. рублей. Уточняется, что компания уже оплатила штраф.

Фото: Piter.TV