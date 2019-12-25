  1. Главная
В Петербурге компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку
Сегодня, 9:59
177
Организация с 2018 по 2023 годы ежемесячно передавала незаконное вознаграждение ветеринару.

В Петербурге на 1 млн рулей за коррупционное правонарушение оштрафована компания. Организация с 2018 по 2023 годы ежемесячно передавала незаконное вознаграждение ветеринару, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 декабря. 

Врач вносил недостоверные сведения о ветеринарном осмотре в сопроводительную документацию на рыбную продукцию. Общий размер взяток составил около 400 тыс. рублей. Уточняется, что компания уже оплатила штраф. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти подозревается в даче взятки бывшему сотруднику вуза. Он отдал работнику 150 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

