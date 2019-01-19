Спасатели порекомендовали петербуржцам остаться дома 28 ноября

В городе обещают порывистый ветер и метель.

Сегодня, 28 ноября, в Северную столицу пришла зима. Горожанам советуют остаться дома в связи с непогодой. В Петербурге объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Жителям города на Неве обещают метель и порывистый ветер до 15 м/с. Температура воздуха в некоторых районах составит -7 градусов. Спасатели попросили петербуржцев убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна. Не рекомендуется передвигаться под неустойчивыми конструкциями и деревьями.

Ранее на Piter.tv сообищили, что в воскресенье Петербург засыплет снегом.

Фото: Pexels