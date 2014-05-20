В Ленобласти вечером 26 марта ожидается сильный туман

Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. В пятницу, 26 марта, начиная с 18-21 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метро и менее. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом.

Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. Включать дальний свет фар категорически запрещается.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101.

В Ленобласти 27 марта местами потеплеет до +13 градусов.

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