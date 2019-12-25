В Ленобласти 27 марта местами потеплеет до +13 градусов

Ночью 27 марта ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу, 27 марта, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью 27 марта ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха в субботу ночью -4...+1, днем +6...+11, на юге местами до +13 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv