Пьяный тренер по гимнастике издевалась над своими спортсменками в поезде

Она заставляла сесть свою подопечную на шпагат на полке вагона и оскорбляла ее.

Следователи проводят проверку информации об издевательстве тренера по художественной гимнастике, которая заставляла свою спортсменку делать шпагат на верхней полке плацкартного вагона. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по Москве.

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором нетрезвая, по словам очевидцев, женщина, являющаяся тренером по художественной гимнастике, указывает одной из своих подопечных садиться на шпагат на полке вагона. Кроме того, она использовала при этом оскорбления в адрес спортсменок.

За девочек пытались заступиться попутчики. На место происшествия был приглашен начальник поезда, а позже, на станции, подошли сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних.

В настоящее время следователем организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Подмосковье обнаружили тела ребенка и двух пенсионеров в выгребной яме.

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