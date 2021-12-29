Тысяча дронов приняли участие в шоу в честь дня рождения СПбГУ

8 февраля отмечается еще один праздник — День российской науки.

Вечером 8 февраля на Университетской набережной прошло шоу дронов в честь 298-летия СПбГУ. В световом шоу участвовали 1000 беспилотников, сообщила пресс-служба вуза.

В этот же день отмечается День российской науки. 8 февраля 1724-года император Петр I подписал указ об основании Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета.

Шоу прошло около здания Двенадцати коллегий. Оно длилось с 21:45 до 21:52. Дроны выстраивались в фигуры, которые символизируют историю российской науки и Университет.

Напомним, в 2024 году СПбГУ отметит свое 300-летие. Запланировано много мероприятий. В частности, в честь вуза назовут маленькую планету. Ученые учреждения и студенты выбрали для нее название "Альма Матер 1724".

Фото: пресс-служба СПбГУ