Из-за схода 14 вагонов с рельсов поезда из Мурманска прибудут с задержкой в Петербург

Сход вагонов произошел на участке Петрозаводск – Медвежья Гора в 13:28. Вагоны были пустые, угрозы экологической безопасности нет.

На станции "Заделье" в Карелии 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В связи с этим задержатся три поезда, следующие через Петербург и Ленобласть с длительными остановками. Речь идёт о составах № 15 Мурманск – Москва, № 91 Мурманск – Москва и № 16 Москва – Мурманск. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Сход вагонов произошел на участке Петрозаводск – Медвежья Гора в 13:28. Вагоны были пустые, угрозы экологической безопасности нет. Никто в происшествии не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда № 2114.

В феврале в Приамурье с рельсов сошли 25 вагонов с углем.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура