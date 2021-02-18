Пострадавших нет.

В Приамурье с рельсов сошли 25 вагонов с углем. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления ГУ МЧС по региону. Ранее специалисты сообщали о 13 вагонах, но сейчас их число увеличилось. Известно, что инцидент произошел в Сковородинском районе Амурской области.

На станции Ангарич произошел сход, по уточненной информации, 25 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет сообщение ГУ МЧС

В настоящее время специалисты устанавливают причины чрезвычайной ситуации. К месту аварии направлены восстановительные составы. Властям пришлось задержать движение поездов дальнего следования, проходящих по участку железнодорожного полотна (из Владивостока в Омск, из Самары во Владивосток). Также ожидаются задержки составов Тында-Хабаровск, Владивосток-Москва. Отменен рейс из Магдагачи в Сковородино.

В Приамурье отменят ограничения по COVID-19.

Видео: Telegram/Baza