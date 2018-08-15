На путях необщего пользования в Волхове с рельсов сошел тепловоз

Никто не пострадал, график движения поездов не нарушен.

В Ленобласти после схода тепловоза на путях необщего пользования стартовала прокурорская проверка.

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход состава в сцепке с порожним полувагоном.

Никто не пострадал, график движения поездов не нарушен. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура