Сегодня, 16:30
На путях необщего пользования в Волхове с рельсов сошел тепловоз

Никто не пострадал, график движения поездов не нарушен.

В Ленобласти после схода тепловоза на путях необщего пользования стартовала прокурорская проверка. 

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход состава в сцепке с порожним полувагоном. 

Никто не пострадал, график движения поездов не нарушен. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

