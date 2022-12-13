Транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода локомотива на станции Волосово

Задержек движения поездов и пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода локомотива в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом локомотива ТМ2-5906 и первой колесной пары пустого вагона на железнодорожной станции Волосово 18 мая в 12:04.

По предварительным данным, сход произошел при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути. Задержек движения поездов и пострадавших нет.

Утром в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура