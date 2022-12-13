В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном

Власти полуострова раскрыли подробности ситуации.

Несколько товарных вагонов сошли с рельсов на территории Крыма в результате чрезвычайного происшествия. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании администрации российского региона сделал глава полуострова Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что никто не пострадал в ходе инцидента. В настоящее время местные власти приняли решение о приостановке железнодорожного движения на поврежденном перегоне. Пассажирские перевозки будут осуществляться при помощи автобусных трансферов.

В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне "Симферополь - Севастополь" приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер. Сергей Аксенов, глава Крыма в ТГ-канале

Известно, что в настоящее время на месте ЧП работают местный заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и представители профильных структур. Ситуация остается на личном контролем губернатора полуострова. Сотрудники пресс-службы Крымской железной дороги уточнили, что сход вагонов произошел в результате вмешательства посторонних лиц. Однако угрозы для природной обстановки эксперты не зафиксировали.

Аксенов: в Крыму идут работы по восстановлению движения товарных и пассажирских составов.

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