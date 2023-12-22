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В Шлиссельбурге мошенники вытянули из пенсионерки 4 750 000 рублей
Сегодня, 12:23
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В Шлиссельбурге мошенники вытянули из пенсионерки 4 750 000 рублей

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Разводилы традиционно представились сотрудниками службы безопасности банка.

В субботу,  3 февраля 2024 года в 18:40 в полицию Кировского района Ленобласти обратилась 74-летняя пенсионерка из Шлиссельбурга, проживающая в доме 16 по Малоневскому каналу. Она сообщила, что с 22 января по 30 января 2024 года ей неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом того, что с ее банковскими счетами происходят мошеннические действия, они убедили пожилую женщину перевести на указанные ими счета 4 750 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленников.

Ранее мы писали, что мошенники под видом брокеров выманили у жительницы Ленобласти 516 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, мошенники, шлиссельбург
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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