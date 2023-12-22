В Шлиссельбурге мошенники вытянули из пенсионерки 4 750 000 рублей

Разводилы традиционно представились сотрудниками службы безопасности банка.

В субботу, 3 февраля 2024 года в 18:40 в полицию Кировского района Ленобласти обратилась 74-летняя пенсионерка из Шлиссельбурга, проживающая в доме 16 по Малоневскому каналу. Она сообщила, что с 22 января по 30 января 2024 года ей неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом того, что с ее банковскими счетами происходят мошеннические действия, они убедили пожилую женщину перевести на указанные ими счета 4 750 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленников.

Ранее мы писали, что мошенники под видом брокеров выманили у жительницы Ленобласти 516 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV