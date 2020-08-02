Школу с рухнувшим потолком на проспекте Непокорённых ждёт капремонт в 2026 году

Учебное заведение 1938 года постройки будет полностью обновлено после обрушения навесного потолка.

Школа №514 в Калининском районе Петербурга, где произошло обрушение навесного потолка, будет капитально отремонтирована в 2026 году. Соглашение о проведении работ уже заключено между администрацией района, учебным заведением и инвестором, составлен детальный план работ.

Глава администрации Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что в рамках капитального ремонта будет выполнена отделка всех помещений включая подвал и спортзал, заменены перекрытия, отремонтированы лестничные клетки, обновлены инженерные сети. Полностью заменят фасад и кровлю, проведут замену оконных конструкций и реконструкцию теплового пункта.

"После обрушения навесного потолка было обнаружено, что в здании 1938 года постройки имеются протечки. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, но принято решение о проведении государственной экспертизы и капитальном ремонте" пресс-служба администрации Калининского района Санкт-Петербурга

На период ремонтных работ учащиеся будут переведены в соседние образовательные учреждения по согласованию с родителями. Полный комплекс работ будет выполнен за счет инвестора в соответствии с утвержденным графиком.

Фото: Telegram-канал главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Михаила Асташкевича