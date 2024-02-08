В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель думской фракции Сергей Миронов обратился к министру по промышленности и торговле Антону Алиханову с законодательным предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда".
Обращаюсь к Вам, уважаемый Антон Андреевич, с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса "Ветеран труда" для работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга России.
Законодатель пояснил, что суть предложения заключается в том, чтобы процедура присвоение сотрудникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда" стала более эффективной и не такой сложной. Парламентарий из нижней палаты уверен, что добиться этого решения можно в том случае, если власти упростят правила вручения ведомственных значков, которые дают человеку право на получение статуса "Ветеран труда" в дальнейшем. По словам Сергея Миронова, сейчас существующая система ограничивает признание трудовых заслуг для многих работников, задействованных в отечественном промышленном секторе и создает для них искусственные препятствия на пути к получению заслуженного статуса. Депутат указал, что в большинстве федеральных министерств процедура по присвоению статуса "Ветеран труда" организована гораздо проще, чем в министерстве по промышленности и торговле. В качестве примера он рассказал о гражданах, которые получают статус по линии Минтруда, Минпросвещения или Минкультуры.
