В России призвали сделать бесплатным среднее профессиональное образование

Сергей Миронов призывал улучшить условия работы педагогов в колледжах и техникумах.

Среднее профессиональное образование должно стать бесплатным на территории России. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов. Законодатель уточнил, что он считает необходимым повысить заработные платы преподавателям в техникумах и колледжах в размере до 200 процентов от средней зарплаты человека в конкретном регионе страны. По мнению парламентария из нижней палаты, у преподавателей должна быть сокращенная рабочая неделя, а также длительный отпуск с дополнительной выплатой от государства, право на получение льготной ипотеки и прочие льготные условия, которые положены государственным служащим.

Я убежден, что в интересах экономики обучение в системе среднего профессионального образования должно стать бесплатным, и "Справедливая Россия" будет добиваться принятия такого решения. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В Совфеде исключили отключение в РФ интернета на неделю.

Фото: Piter.tv