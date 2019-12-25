В Совфеде исключили отключение в РФ интернета на неделю

По словам сенатора, такая инициатива может негативно повлиять на работу, образование и коммуникации в обществе.

Председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова исключила отключение в РФ интернета на неделю. Об этом она заявила "Газете.Ru".

Епифанова прокомментировала предложение депутата Госдумы Николая Арефьева отключать весь интернет на неделю, объясняя это тем, что такая мера поможет сохранить здоровье граждан. По словам сенатора, идея пока не получила массовой поддержки. Она также напомнила, что в России применяются частичные ограничения работы интернета.

Сенатор подчеркнула, что отключение интернета на длинный срок может негативно повлиять на работу, образование и коммуникации в обществе. Она добавила, что опыт других стран показывал больше проблем от таких инициатив, чем пользы.

Фото: pxhere.com