Школу в Выборгском районе оштрафовали за нарушение санитарных требований

В учреждении не позаботились о прохождении различных медосмотров.

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей СПб ГБОУ "СОШ №487" за санитарные нарушения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в минувшем сентябре при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в школе выявили нарушения действующих санитарных правил и нормативов. Среди них были несоблюдение сроков прохождения медосмотров у 22 сотрудников, туберкулинодиагностики пяти учеников за 2019 год, также у девяти школьников отсутствовали сведения о прохождении флюорографического осмотра. Первичное обследование контактных сотрудников и учеников не провели в срок, два преподавателя не были на приеме в противотуберкулезном диспансере, хотя значились в больничном листе.

Ранее мы писали, что в детском саду Красносельского района у детей выявили сальмонеллез.

Фото: Piter.TV