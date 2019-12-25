В детском саду Красносельского района у детей выявили сальмонеллез

Также отравился один взрослый.

У семи воспитанников детского сада №92 в Красносельском районе зарегистрировали кишечную инфекцию. Ситуацией заинтересовался территориальный Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба ведомства.

Дошкольное учреждение находится на улице Маршала Казакова, 78/2. Инфекция возникла у детей в возрасте от 2 до 8 лет и у одного взрослого. Четверо детей госпитализировали в детскую городскую больницу №22 и Филатовскую больницу. В медучреждениях им поставили диагноз сальмонеллёзной инфекции.

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора отобрали смывы с поверхностей оборудования, инвентаря и рук персонала на пищеблоке и в буфетных групп, сделали пробы сырой и готовой продукции. За контактными лицами наблюдают медики. Также в детском саду провели дезинфекцию.

Эпидемиологическое расследование Управлением продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на территории ЖК на проспекте Ветеранов появился четвертый детский сад.

Фото: Piter.TV