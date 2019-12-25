На территории ЖК на проспекте Ветеранов появился четвертый детский сад

Детский сад рассчитан на 220 мест.

На территории ЖК "Солнечный город" в Красносельском районе ввели в эксплуатацию еще один объект социальной инфраструктуры. Трехэтажный детский сад рассчитан на 220 мест, сообщил портал "Строительный Петербург".

Дошкольное образовательное учреждение площадью 3,5 тыс. кв. метров находится по адресу проспект Ветеранов, 173, корпус 2, строение 1. Подрядчиком выступила компания ООО "Сэтл Инвест".

В детским саду есть бассейн с теплыми полами на обходных дорожках, игровые, спальные комнаты, столовые, зал для музыкальных занятий, спортивный зал, помещения для кружков и развивающих занятий, кабинет логопеда, 13 игровых зон и 2 для занятий спортом.

Отмечается, что на территории жилого комплекса уже построили 3 детских сада. Этому объекту присвоили номер 94.

Ранее там же ввели в эксплуатацию школу.

Фото: Piter.TV