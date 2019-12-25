Общеобразовательная школа введена в эксплуатацию на проспекте Ветеранов

Четырехэтажная школа находится на проспекте Ветеранов №173к3 и занимает площадь 25 750 квадратных метров.

В ЖК "Солнечный город" в Красносельском районе Петербурга ввели в эксплуатацию школу №203 на 1375 мест. Строительством занималась компания ООО "Сэтл Инвест". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Четырехэтажная школа находится на проспекте Ветеранов №173к3 и занимает площадь 25 750 м2.

В образовательном учреждении есть столовая на 688 мест, актовый зал на 825 человек, библиотека с читальным залом, два бассейна и два спортзала, творческие мастерские. На прилегающей к школе территории находятся футбольное поле, спортивные площадки, зона для отдыха.

Новый корпус Госпиталя ветеранов войн готов на 56%.

Фото: "Строительный Петербург"