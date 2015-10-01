Новый корпус Госпиталя ветеранов войн готов на 56%

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проинспектировал строительство нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Работы идут ускоренными темпами, степень готовности объекта перевалила за 50%. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
Сейчас рабочие обустраивают фасад, вентиляции, канализацию, отопление. Готовность составляет 56%. На площадке работают 480 рабочих и 20 человек инженерно-технического персонала.
Работы должны завершить в декабре текущего года.
Ранее эксперт рассказал об особенностях бетонирования строящегося корпуса "Госпиталя для ветеранов войн".
Фото: Строительный Петербург
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