На вокзалах Петербурга школьникам вручат сладкие подарки

На Балтийском вокзале первоклассникам сотрудники компании подарят воздушные шары.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания поздравит пассажиров с Днем знаний. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

СЗППК поздравит школьников и студентов с началом нового учебного года. В этот день на Финляндском, Московском, Балтийском, Витебском, Ладожском вокзалах с 8:00 сотрудники компании будут вручать учащимся сладкие сувениры и светоотражающие браслеты.

На Балтийском вокзале первоклассникам сотрудники компании подарят воздушные шары.

Худший и лучший День знаний: опыт читателей Piter.tv.

Фото: Piter.tv