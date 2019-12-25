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На вокзалах Петербурга школьникам вручат сладкие подарки
Сегодня, 15:54
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На вокзалах Петербурга школьникам вручат сладкие подарки

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На Балтийском вокзале первоклассникам сотрудники компании подарят воздушные шары.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания поздравит пассажиров с Днем знаний. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

СЗППК поздравит школьников и студентов с началом нового учебного года. В этот день на Финляндском, Московском, Балтийском, Витебском, Ладожском вокзалах с 8:00 сотрудники компании будут вручать учащимся сладкие сувениры и светоотражающие браслеты.

На Балтийском вокзале первоклассникам сотрудники компании подарят воздушные шары.

Худший и лучший День знаний: опыт читателей Piter.tv.

Фото: Piter.tv

 

Теги: день знаний, сзппк, школьники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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