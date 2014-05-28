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Школьники не смогли вылететь из Петербурга в Новосибирск. Прокуратура проводит проверку
Сегодня, 15:18
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nadezhda_sib

Школьники не смогли вылететь из Петербурга в Новосибирск. Прокуратура проводит проверку

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Детей с учителем перерегистрировали на другой рейс на следующий день.

Северо-Западная транспортная прокуратуры проводит проверку после сообщений о том, что группа школьников вместе с учителем не смогла вылететь из Петербурга в Новосибирск. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, рейс авиакомпании "Победа" был запланирован на 23:25 7 мая. Восемь школьников и учитель не смогли вылететь, их перерегистрировали на 8 мая. 

Транспортная прокуратура проверит факт возможного нарушения прав пассажиров. 

Ранее Piter.TV рассказал о ситуации, когда несовершеннолетнюю гражданку Казахстана три дня не выпускали из Пулково. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: прокуратура, пулково, рейс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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