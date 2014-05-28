Школьники не смогли вылететь из Петербурга в Новосибирск. Прокуратура проводит проверку

Детей с учителем перерегистрировали на другой рейс на следующий день.

Северо-Западная транспортная прокуратуры проводит проверку после сообщений о том, что группа школьников вместе с учителем не смогла вылететь из Петербурга в Новосибирск. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, рейс авиакомпании "Победа" был запланирован на 23:25 7 мая. Восемь школьников и учитель не смогли вылететь, их перерегистрировали на 8 мая.

Транспортная прокуратура проверит факт возможного нарушения прав пассажиров.

Ранее Piter.TV рассказал о ситуации, когда несовершеннолетнюю гражданку Казахстана три дня не выпускали из Пулково.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково