Старшеклассники из Ленобласти одержали победу в конкурсе "Большая перемена"

Международный детский центр "Артек" провёл праздничную церемонию закрытия шестого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена", в которой участвовали ученики 8-10 классов. Три десятиклассника из Ленинградской области удостоены звания лауреата II степени, два школьника 8-9 классов завоевали I степень, а ещё 13 обучающихся 8-9 классов стали обладателями премии II степени. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике 47-ого региона.

Победители "Большой перемены" из старших классов получат денежные призы. Участники 8-9 классов, занявшие первое место, также награждаются премиями размером 200 тыс. рублей, предназначенными для получения дальнейшего образования, а лауреаты II степени в этой группе получают премию по 100 тыс. рублей. Помимо прочего, выпускники-участники конкурса получат бонусные баллы, учитываемые при зачислении в высшие учебные заведения.

Всего в конкурсе приняли участие 18 лауреатов из Ленобласти, выигравших совместно 2,3 млн рублей. Кроме того, команда школы №14 г. Выборга одержала победу в командном соревновании и получила право на грант в размере 2 млн рублей для осуществления образовательных проектов, направленных на развитие талантов детей и подростков.

Центральной для всех этапов шестого сезона была тема "От мечты к свершениям". Участникам предлагалось поделиться своими сокровенными мечтами, предпринять первые шаги к их осуществлению в команде и обсудить способы помощи другим людям в исполнении их желаний.

Конкурс "Большая перемена" реализуется движением Первых при содействии Росмолодёжи, Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. С 2025 года мероприятие стало составляющей национального проекта "Молодёжь и дети".

Фото: пресс-служба Комитета по молодежной политике Ленобласти

