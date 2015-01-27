Итоги форума "Малая родина – сила России" подвели в Ленобласти

Основной темой обсуждения, по традиции, стали вопросы решения демографических проблем и повышения рождаемости на уровне муниципалитетов.

По инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и при поддержке администрации президента РФ, Ленинградская область стала площадкой для регионального дня III Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". Основной темой обсуждения, по традиции, стали вопросы решения демографических проблем и повышения рождаемости на уровне муниципалитетов. Ленинградская область представила свои социальные инициативы в качестве успешного примера, пишет spb.aif.ru.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, рассказал участникам форума о работе первого в России "Социального кодекса", разработанного в регионе, о единых стандартах социальных услуг, а также о законе "Тысяча добрых дел", призванном поддерживать местные инициативы.

Для ознакомления с практическим опытом, участники форума посетили Ленинградскую область, чтобы лично оценить работу учреждений социальной и культурной сферы, а также увидеть реализацию проектов в области благоустройства и образования. В частности, они посетили Выборг, где расположены мемориальный комплекс "Город воинской славы" и парк "Монрепо". В деревне Зайцево, Гатчинского района, гости осмотрели мемориал, посвященный памяти мирных жителей СССР, ставших жертвами нацистского геноцида во времена Великой Отечественной войны.

Во Всеволожске участники форума ознакомились с работой мультицентра социальной и трудовой интеграции, оказывающего поддержку инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, предоставляя им возможность получить профессиональное образование.

Участники форума также посетили семейные МФЦ "Формула семьи", расположенные в различных районах Ленинградской области, где предоставляется комплексная социальная помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

В Гатчине участникам продемонстрировали молодежное пространство "Поток", открытое в июне 2025 года, как многофункциональную площадку для всестороннего развития молодежи.

В Гатчинском реабилитационном центре для детей-инвалидов "Дарина" участники форума ознакомились с методами оказания помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями.

В завершение, участники форума прогулялись по парку "Песчанка" во Всеволожске, открытом в 2020 году.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко