Ход реставрации достопримечательностей проверили в Выборге

Специалисты Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, музейщики и прочие эксперты осуществили выезд на объекты культурного значения в Выборге, чтобы оценить прогресс проводимых там реставрационных работ. Об этом информирует "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.

Особое внимание уделялось состоянию восстановления руин Старого кафедрального собора. Было отмечено, что укрепление стен выполнено, начато устройство защитных конструкций, завершение консервации запланировано на конец 2025 года.

Осмотр Южного вала Выборгской крепости показал восстановление исторической кладки, усиление опорных элементов и установку дренажной системы. Параллельно началась подготовка к дальнейшей реставрации подземного погреба и кузнечного двора.

Фасад Кордегардии полностью приведён в порядок с соблюдением оригинального оттенка стен, выполнена замена кровельного покрытия, оконных рам, стекол и фурнитуры по старым чертежам. Проведена реставрация каменных арочных перекрытий и механизмов створок равелинных и Фридрихсгамских ворот.

Половина реставрационных работ финансируется музеями из собственных средств. Будем двигаться и дальше в этом же направлении. Уверен, что в следующем году и в последующие годы мы сохраним текущие темпы работ.

Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия

Фото: Правительство Ленобласти