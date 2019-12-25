Появились подробности "ножевого" ранения школьника в Невском районе

Нож оказался канцелярским, а ранение - непреднамеренным.

В СМИ появились подробности ЧП с несовершеннолетним, которое произошло 16 ноября на территории школы № 691. Как пишет "Фонтанка", история про ножевое ранение оказалась преувеличенной. Один из подростков пытался передать однокласснику канцелярский нож для заточки карандашей. В результате мальчик напоролся на лезвие и получил режущее ранение: на коже осталась рана размером в 1 сантиметр. По словам директора, речь точно идет не о драке, а о бытовом происшествии.

Сейчас пострадавший подросток находится в Больнице имени Раухфуса. Известно, что раненый учится в 8-м классе, инцидент с его участием произошел в учебное время. Сразу после ЧП в школу, согласно существующим стандартам, вызвали мать подростка, а также бригаду скорой помощи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, ситуация находится на контроле у директора учебного заведения Ирины Карпицкой.

Инцидент произошел на глазах учителя, дисциплина в классе не нарушалась Ирина Карпицкая, директор школы

По словам директора, в ближайшее время в учебном заведении проведут педагогический совет на тему предотвращения подобных ситуаций.

Ранее мы писали, что из школы в Невском районе увезли подростка с ножевым ранением.

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