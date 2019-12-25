Школьник-хулиган угрожал своему учебному заведению на Ушинского

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 10 ноября сотрудники отдела полиции Калининского района получили сообщение о возможной угрозе в образовательном учреждении, расположенном на улице Ушинского. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сразу после поступления сигнала на место происшествия были отправлены наряды полиции и представители экстренных служб. Проведённая полицейскими проверка показала, что анонимный звонок поступил с мобильного устройства 15-летнего ученик данного учреждения.

Подросток был вызван в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Он признался, что совершил звонок из хулиганстких побуждений. После беседы с сотрудником полиции несовершеннолетний был отпущен к родителям.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV