Третьеклассник сел на карандаш и оказался в реанимации в Петербурге
Сегодня, 8:29
Врачи забрали пострадавшего прямо с уроков.

В школе в Красносельском районе Петербурга пострадал третьеклассник. Над ним неудачно пошутил товарищ, пишет 4 сентября "Фонтанка". 

По информации источника, 11-летний мальчик сел на карандаш, подставленный одноклассником. Врачи забрали пострадавшего прямо с уроков. Пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, ему диагностировали перфорацию прямой кишки и перитонит. 

Проверку по факту случившегося проводят полицейские и сотрудники СК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что третьеклассник травмировал голову качелями в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

