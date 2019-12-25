Третьеклассник сел на карандаш и оказался в реанимации в Петербурге

Врачи забрали пострадавшего прямо с уроков.

В школе в Красносельском районе Петербурга пострадал третьеклассник. Над ним неудачно пошутил товарищ, пишет 4 сентября "Фонтанка".

По информации источника, 11-летний мальчик сел на карандаш, подставленный одноклассником. Врачи забрали пострадавшего прямо с уроков. Пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, ему диагностировали перфорацию прямой кишки и перитонит.

Проверку по факту случившегося проводят полицейские и сотрудники СК РФ.

